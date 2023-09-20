شعبة «الخضروات والفاكهة»: انخفاض كبير في أسعار الطماطم والبصل قريبا

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الطاطم والبصل خلال الآونة الأخيرة في طريقة للانتهاء، معربا عن امتنانه جراء استجابه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لطلب الشعبة في تقليل نسب تصدير الطماطم والبصل.

إرجاء عمليات التصدير سيقلل من سعر المنتجات

وقدم «النجيب» الشكر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على استجابته السريعة لطلب الشعبة، الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك المنتجات في الأسواق خلال وقت قريب.

انخفاض الأسعار في غضون 20 يوما

قال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن إرجاء عملية التصدير الخاصة بسلعتي الطماطم والبصل، من شأنه انخفاض أسعار السلعيتن في غضون 20 يوما كحد أقصى، «القرارات من شأنها تقليل التحركات السعرية للمنتجات».

وتابع: أن «الطماطم هتكون موجودة ومحافظات الصعيد والمنيا وبني سويف والفيوم، هيبشروا بمحصولهم في الأسواق، فيما سيليها تباعا محصول محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، بنطمن الناس، ونشكر رئيس مجلس الوزراء على استجابته السريعة».