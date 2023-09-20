شعبة الخضروات والفاكهة: وقف تصدير البصل يؤدي إلى انخفاض أسعاره

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.

أضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد: «آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة؛ وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، وما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيها».

ارتفاع أسعار البصل بسبب تغير المناخ

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضروات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها إلى أن سعر الطماطم الآن جملة من 13 لـ15، وتجزئة من 20 لـ25.

انخفاض أسعار الطماطم خلال الأسبوع المقبل

تابع: «أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية وستبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى».

وبشأن سعر البطاطس، استكمل حاتم نجيب: « مفيش منتج طالع من الأرض حاليا من البطاطس، وبداية المحصول الشتوي سيكون منتصف شهر نوفمبر، وليس لدينا ندرة في المنتجات الزراعية».

وأضاف: «نحتاج إلى المنتج المجفف من الخضروات لمجابهة تأثر الأزمات في المنتجات الطبيعية، حتى نصل لثبات الأسعار، ونناشد بعمل توازن في تصدير المنتجات، خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط».