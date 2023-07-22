شعبة الخضروات تعلن تراجع الأسعار بالأسواق مع وفرة المعروض.. الطماطم بـ2.75

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الخضروات والفاكهة متوفرة بشكل كافٍ في الأسواق المصرية، والسبب في ذلك دخولنا في فترة «العروة الصيفية»، وتشهد الأسعار استقرارا ملحوظا نتيجة توفر المعروض.

وأضاف النجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعت الفترة الماضية، كما أن هناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية شهر يوليو الجاري في ظل انتظام القوة الشرائية.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع بأن سعر الطماطم يتراوح ما بين 2.75 و4.75 جنيه، والبطاطس ما بين 7 و 9.5 جنيه، والكوسة ما بين 4 و9 جنيهات، والبصل بين 10 إلى 15 جنيه، كما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 و18 جنيهًا، والباذنجان البلدي ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات، والرومي ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم ما بين 8 و14 جنيهًا، والليمون البلدي بين 7 إلى 17 جنيهًا، ويتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر بين 9 و15 جنيهًا، والتفاح المصري بين 12 و28 جنيهًا، والبرقوق بين 10 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر الكنتلوب بين 6 و14 جنيها، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 و10 جنيهات، والمانجو بين 9 و15 جنيهًا، والمشمش بين 20 و25 جنيهًا، ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.