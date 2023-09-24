الحكومة تنفي إلغاء قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وتابعت الوزارة، أنّه تقرر إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

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