الحكومة تعلن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر و«التجارة»: التطبيق أول أكتوبر

قبل أيام، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في العاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وحتى انتهاء آخر العام الجاري 2023، وذلك في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.

قرارات الحكومة الهامة بشأن ما أعلنه مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل، أعقبه ما أعلنه المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، بأنه سيتم التطبيق اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

قرار حظر تصدير البصل

وذكر المركز الإعلامي، أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر، للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

هذا واستقر سعر البصل اليوم السبت في سوق العبور للجملة، بعدما تراوح سعر الكيلو ما بين 15 إلى 20 جنيهًا، على أن يباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 18 إلى 22 جنيهًا.

وقال حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية، إنَّ أسعار البصل مستقرة، غير أنها كانت في الأسبوع الماضي قد تخطت سعر الـ25 جنيهًا للكيلو في الجملة، بينما كان يباع للمستهلك النهائي في حدود 28 جنيهًا.

وأكد «عبدالغفار» في تصريح صحفي سابق، أنَّ الأسعار على مدار الأيام الـ4 الأخيرة باتت مستقرة بسعر تراوح ما بين 15 لـ20 جنيهًا للكيلو، وتوقع تراجع في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.