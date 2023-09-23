«التصديري للحاصلات الزراعية»: موظفو الجمارك فسروا قرار وقف تصدير البصل على نحو خاطئ

كشف النائب مجدي الوليلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تفاصيل وقف تصدير البصل، قائلا إن المشكلة تكمن في تفسير موظفي الجمارك للقرارات؛ فالقرار صادر بأن مدته 3 أشهر لينتهي نهاية العام بعد الإعلان في الجريدة الرسمية.

موعد العمل بالقرار

وأضاف «الوليلي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن القرار صدر لكن لم يعلن عنه في الجريدة الرسمية اعتبارا بأنه سيتم الإعلان عنه في يوم 30 سبتمبر ويعمل به في اليوم التالي ولمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن العاملين في مصلحة الجمارك اعتبروا أن تنفيذ القرار من يوم صدوره، وهذا يتعارض مع سلوكيات التصدير بين مصر والدول، فهناك اتفاقيات وعقود واعتمادات وبروتوكول تجاري بين المصدر المصري والمستورد الأجنبي.

مهلة أمام المصدرين

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة راعت هذا الأمر وعند صدور القرار أعطت مهلة بأنه على المصدر أن ينجز عمله والبضائع الموجودة سواء تحت التصدير أو التجهيز خلال 10 أيام.