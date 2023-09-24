رئيس «صحة الشيوخ»: مصر والأردن والعراق تنفذ مشروعات جديدة في 11 مجالا

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في كل المجالات.

مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة

وأوضح في بيان له منذ قليل، أن الدول الثلاثة تعمل على تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية و الإسكان والإعمار، فضلًا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هدف مشترك لكل دول المنطقة، خاصة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية التي تستهدف استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أن أمن واستقرار سوريا هدف رئيسي للدول الثلاث لحل الأزمة، بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

يشار إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن والعراق بحثوا سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.