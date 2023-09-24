تقديم خدمات طبية لـ450 شخصا مجانا في قافلتين بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة قافلة «سكانية - طبية» بقرية منشأة عامر، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، ومؤسسة «راعي مصر»، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ335 حالة بمختلف التخصصات وعمل 250 نظارة طبية.

قوافل سكانية في البحيرة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية، حيث تم علاج 400 رؤوس أغنام، ورش 250 رأس ماشية، إضافة إلى توزيع 60 أسطوانه غاز بسعر المستودع على أهالي القرية.

قافلة طبية في الأبعادية

كما تم تنظيم قافلة طبية بقرية الأبعادية بدمنهور، تم خلالها الكشف على «36 حالة اعتلال كلوي - 11 تنظيم أسرة - 18 أورام سرطانية - 50 تحاليل»، كما تم تجريع 100 أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 150 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وجرى توزيع 40 أسطوانة غاز على أهالي القرية بسعر المستودع.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.