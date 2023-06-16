الكشف على 1402 مواطنا خلال قافلة طبية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود، على مدار اليوم وأمس، جرى خلالها الكشف على 1402 مواطنًا مجانا، بواسطة 11 عيادة طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة الطبية ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، وكذلك سجل معمل الدم 165 حالة، ومعمل الطفيليات 71 حالة، والأشعة السينية 10، والأشعة التلفزيونية 57، ورسم القلب 9، والضغط والسكر 120، والتقارير 16، غير المحولين للمستشفيات.

وجرى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف عمل القوافل الطبية

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

كما يعد ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حموده الجزار، وكيل المديرية.