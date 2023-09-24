مهن البناء وخياطة الخيام تنتعش بعد زلزال المغرب.. عمل لمدة 5 سنوات

تسبب زلزال المغرب في الإضرار بشكل كلي أو جزئي لأكثر من خمسين ألف مبنى، إضافة إلى التأثير في حياة أكثر 300 ألف شخص، وتشهد المناطق حاليا عملية ضخمة لإعادة الإعمار والبناء ستدوم لمدة 5 سنوات، وتستهدف ما يقرب 4.2 مليون نسمة في أربعة أقاليم، تتمركز على تشييد مساكن لآلاف المتضررين.

ويسعى العاملون في مهنة البناء والتشييد على مخططات إعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، جراء زلزال المغرب من أجل إنعاش مهنتهم التي تعرف ركودا نسبيا في هذه الفترة الحالية.

مهن انتعشت بسبب زلزال المغرب

وتنتعش مهن ترتبط بالبناء والإعمار، لاسيما في المدن المجاورة لمناطق زلزال المغرب وتحديدا بمراكش وتارودانت، مثل بيع الأسمنت والحديد والخرسانة والطوب وغيرها من مواد ومستلزمات البناء، حيث بلغت قوة زلزال المغرب 7.2 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى انهيار آلاف المنازل.

وتعد خياطة وبيع الخيام من المهن الأخرى التي لاقت رواجا كبيراً غير مسبوق في مرحلة التعافي وإيواء سكان المناطق التي هزها الزلزال العنيف، الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ2.8 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية حديثة.

تضرر 2930 قرية جراء زلزال المغرب

من جهتها، كشفت وزارة التجهيز والماء بالمغرب عن إجمالي عدد القرى المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 من سبتمبر الجاري، حيث بلغت الخسائر 2930 قرية موزعة على 163 ضاحية، كما أعلنت أنه جرى فتح 100% من الطرق المتضررة.