أسرة المخرج منير راضي تتلقى عزاءه في الحامدية الشاذلية

تتلقى أسرة المخرج منير راضي عزاءه، مساء اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بعد صلاة المغرب.

موعد عزاء المخرج منير راضي

كان المخرج منير راضي قد رحل عن عالمنا، أمس، وأعلنت الخبر شقيقته الفنانة عفاف راضي، وكتبت قائلة: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ، وأسكنه فسيح جنّاتك و ألهِمنا جميعًا الصبر».

وحرص عدد من الشخصيات العامة على نعيه، فكتب السيناريست عبدالرحيم كمال منشورا قال فيه: «رحم الله المخرج المصري الكبير منير راضي كان ودودًا لطيفًا مهذبًا، رحمه الله رحمة واسعة».

ونعى الناقد طارق الشناوي المخرج الراحل قائلا: «وداعًا للمخرج الكبير منير راضي الذي قدّم للمكتبة السينمائية 3 أفلام روائية طويلة أيام الغضب، وفيلم هندي، وزيارة الرئيس، منير شقيق الفنانة الكبيرة عفاف راضي، ومدير التصوير الكبير الراحل ماهر راضي، كان لديه حلم سينمائي وموقف فكري وسياسي، لم تسعفه الظروف المعاكسة التي تعيشها السينما للتعبير عن أحلامه كاملة واستكمالها».