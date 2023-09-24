«زراعة كفر الشيخ»: المحافظة تحتل المرتبة الثانية جمهوريا في إنتاج الأرز

احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الثاني في إنتاجية محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، كونها محافظة زراعية من الطراز الأول، بفارق ضئيل عن محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المحافظة احتلت المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث المنزرع والإنتاجية من محصول الأرز الشعير، مشيراً إلى أنها جاءت في التصنيف الثاني من حيث الإنتاجية خلف محافظة الدقهلية المتصدرة في المركز الأول بفارق ضئيل من حيث إنتاجية كل فدان منزرع من الأرز الشعير.

حصاد العام 2023

وأضاف «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية بمنطقة الدلتا والتي تشتهر بزراعة محصول الأرز منذ عشرات السنين، موضحا أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت نحو 338 ألف فدان أرز، حيث بلغ إنتاج الفدان الواحد لبعض أصناف الأرز من 4 حتى 5 أطنان للأرز رفيع الحبة، وهي ما تعد إنتاجية ممتازة للغاية، حيث بلغ إجمالي نطاق المحافظة بنحو مليون و250 ألف طن.

جودة الحقول المنزرعة لمحصول الأرز

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن حقول محافظة كفر الشيخ المنزرعة من الأرز الشعير، تتميز من حيث جودة التربة، وحداثة أراضيها المنزرعة، وهو ما يعطيها أفضلية كبيرة من حيث الإنتاجية لكل فدان من الأرز الشعير، كما سبق ذكره.