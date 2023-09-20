أسعار الأرز الشعير في الأسواق اليوم الأربعاء 20-9-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 20-9-2023 مع بداية التعاملات، وبلغ سعر الطن 13 ألفًا و700 جنيه للأرز رفيع الحبة، بينما بلغ سعر الأرز عريض الحبة 15 ألفًا و200 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأرجع الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، ثبات أسعار الأرز الشعير في حديثه لـ«الوطن» إلى محصول الأرز الجديد وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مثل الذرة الأرجنتيني، وغيرها من الحبوب المستورة من الخارج.

سجلت أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء 20-9-2023 لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألف جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك.

سعر الأرز الأبيض

- سجل سعر الأرز الشعير 13 ألفًا و700 جنيه رفيع الحبة.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%، وسجل الطن 20 ألف جنيه للطن الواحد.

- سجل سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 20-9-2023، للمستهلك متوسط 25 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.