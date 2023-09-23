أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 23-9-2023.. الطن بـ14 ألف جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت23-9-2023، ثباتًا في الأسعار، وبلغ سعر الطن 13 ألفًا و700 جنيه للأرز رفيع الحبة، بينما بلغ سعر الأرز عريض الحبة 15 ألفًا و200 جنيه للطن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير

وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، لـ«الوطن» إنَّ ثبات أسعار الأرز الشعير يرجع إلى وفرة المعروض بسبب المحصول الأرز الجديد وكثرة الإفراجات الجمركية عن الحبوب المستورة من الخارج التي ساهمت في توفير الأعلاف بشكل كبير وساهم في توفير الاستهلاك من الأرز الشعير.

سجلت أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت 23-9-2023 لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألف جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك.

سعر الأرز الأبيض

- سجل سعر الأرز الشعير 13 ألفًا و700 جنيه رفيع الحبة.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%، وسجل الطن 20 ألف جنيه للطن الواحد.

- سجل سعر كيلو الأرز اليوم السبت 23-9-2023 للمستهلك متوسط 25 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.