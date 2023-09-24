أسعار الأرز الشعير اليوم 23-9-2023.. الطن بـ13 ألف جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 24-9-2023، ثباتًا كبيرا في أسعاره بالأسواق المختلفة، حيث بلغ سعر الطن 13 ألفا و500 جنيه للأرز رفيع الحبة، فيما بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة ما بين 14 ألفا و500 جنيه و15 ألف جنيه، وفق رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات.

حالة من الاستقرار يشهدها أسعار الأرز في الأسواق

وأكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن هناك حالة من الاستقرار تنعم بها الأسواق المصرية بالنسبة لمحصول وسلعة الأرز بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن أسعار الأرز الشعير اليوم تراوحت ما بين سعري أرز شعير رفيع الحبة، وأرز شعير عريض الحبة.

وأكد «شحاته»، في تصريحه لـ«الوطن»، أن حالة الأسواق حاليا مستقره، غير أنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل سيبدأ الفلاحين في جمع محصول الأرز في العديد من المحافظات، في حين سيبدأ طرح الأرز الأبيض عريض الحبة في أول شهر أكتوبر، بأنواعه المختلفة من أرز سوبر 300 وأرز رقم 101 «المحصول اتأخر السنة دي شوية».

سعر طن الأرز الشعير

وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يبدأ من 13500 جنيه للطن، في حين يبدأ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 14500 لـ15000.

وأوضح أن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يبدأ سعر الطن منه مبلغ 19 ألف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر الأرز عريض الحبة من 20 لـ21 ألف جنيه للطن.

وتابع: «أسعار الأرز في الأسواق مستقرة حتى الآن والموجود في الأسواق وفير، لحد ما نشوف الإنتاج الجديد من الأرز الأبيض العريض لما يطلع اول شهر أكتوبر هنعرف الأسعار ومدى استقرار السوق».