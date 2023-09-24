موعد إجازة المولد النبوي للقطاعين الخاص والحكومي

كشفت الحكومة المصرية، عن موعد إجازة المولد النبوي بالنسبة للقطاع الخاص والحكومي، حيث تحل نهاية الأسبوع الجاري، وفقا للمنشور الرسمي الذي صدر عن مجلس الوزارء.

وينتظر الموظفون موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص والحكومي، للحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لتنضم إلى الإجازة الأسبوعية.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص والحكومي

ويأتي موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص والحكومي، يوم الأربعاء الموافق 27-9-2023، أي بعد نحو 48 ساعة من الآن، ووفقا للقرار السابق بترحيل الإجازات الرسمية في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، يصبح موعد الإجازة هو الخميس 28-9-2023، وبذلك سيتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية للموظفين في القطاعين الخاص والعام.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك داخل مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بمناسبة اجازة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

وقررت وزارة الأوقاف، توزيع 50 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال مشروع أضاحي الأوقاف، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، واحتفالا بالمولد النبوي الشريف.