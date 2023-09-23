ورشة بمكتبة مصر لتعليم الشغل على الخشب في المولد النبوي.. «عروسة وحصان»

أعلنت مكتبة مصر العامة، اليوم السبت، إطلاق ورشة لتعليم الكبار كيفية صناعة عروسة المولد النبوي أو الحصان على قشرة الخشب، بالتزامن مع الذكرى السنوية للمناسبة الدينية التي يتم الاحتفال بها يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر.

عروسة وحصان المولد النبوي

وفي هذا الصدد، توضح «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل ورشة صناعة عروسة وحصان المولد النبوي الشريف استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

- الورشة تعقد ليوم واحد فقط

- الشغل يتم على قشرة الخشب.

- سيتم تنفيذ ميدالية على هيئة عروسة أو حصان على قشرة الخشب

- قيمة الاشتراك في الورشة: 120 جنيها.

- تهدف الورشة لصناعة عروسة أو حصان وتقديمها للأشخاص المقربين.

وللحجز والاشتراك يمكن التوجه لمكتبة الكبار بالدور الأول عنوان المكتبة في: 4 ش جمال حمدان متفرع من ش النيل بجوار مجلس الدولة ومبنى السفارة السعودية، الدقي، الجيزة.

وتحرص مكتبة مصر العامة على تقديم فاعليات خلال الفترة الحالية للأطفال إحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف لمدة ساعتان عبارة عن حكي عن تاريخ عروسة المولد والفاطميين، فضلاعن نشاط فني عبارة عن (فاصل صفحات) على شكل عروسة المولد والحصان، وأخيرا حكي عن ذكرى المولد النبوي الشريف، للفئة العمرية من 4 لـ 12 سنة.