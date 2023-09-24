مستشار «أبو مازن»: العدوان الإسرائيلي الحالي سببه «خطاب الكراهية» لـ نتنياهو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّه بعد خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، المليء بالعنصرية والكذب والعجرفة، واصلت سلطات الاحتلال إجراءاتها للعدوان على الفلسطينيين في كل مكان بمدينة القدس تزامنا مع ما يسمى بالأعياد اليهودية.

الهدف من ذلك العدوان هو محاولة كى الوعى الفلسطينى والعربي

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الهدف من ذلك العدوان محاولة كي الوعي الفلسطيني والعربي والإنساني بحيث يصبح أكثر قبولًا للإملاءات الإسرائيلية والواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين وعلى الأرض الفلسطينية وعلى المناطق الفلسطينية.

تكريس الاحتلال والاستمرار في فرض الاحتلال

وأشار إلى أنّ ما تحاول إسرائيل فعله هو تكريس الاحتلال والاستمرار في فرض الاحتلال على الشعب الفلسطيني بما يجعل الشعب الفلسطيني قابلًا لهذا الاحتلال ومتعايشًا معه، وبالتالي يفقد الأمل في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة.

النجاح الذي تحققه القضية الفلسطينية

وتابع بأنّه فضلًا عن ذلك النجاح الذي تحققه القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والحضور اللافت للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية سواء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبين الشعوب والحكومات في مقابل انحسار التأييد والتفهم للاحتلال الإسرائيلي وانحسار العلاقات مع هذا الاحتلال في ظل يمينية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها، وهو ما يزيد في استفزاز القيادات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية فتحاول أن تعبر عن هذا الاستفزاز من خلال تصعيد العدوان، وتصعيد الانتهاكات على الفلسطينين وبالذات على المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل الرمز الأهم بالنسبة للفلسطينين ولكل العرب.