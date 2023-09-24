أستاذ بجامعة كفر الشيخ: زراعة البرسيم توفر 30 مليار جنيه سنويا لمصر

يعد البرسيم المصري من المحاصيل الزراعية الهامة التي تزرع مع بداية شهر الخريف والشتاء، وهو الوجبة الأساسية للحيوانات، ويساهم في توفير نحو 30 مليار جنيه لمصر سنويا ويقلل من استراد الأعلاف.

وقال الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن البرسيم المصري أفضل أنواع الزراعات الخضراء في أراضي وحقول دلتا مصر، والتي تجود زراعته بها، ويعتبر من محسنات التربة الزراعية، لما له من فوائد عدة، مشيراً أن المنزرع في مصر من البرسيم المصري يقدر بنحو مليوني و800 ألف فدان برسيم، وهو ما يعد علف أخضر دائم للحيوانات على مدار 6 أشهر متتالية.

البرسيم المصري يوفر نحو 30 مليار جنيه

وأضاف «عبد الدايم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن زراعة محصول البرسيم المصري في حقول محافظات مصر يوفر قرابة الـ30 مليار جنية سنويا على مربي الماشية، بواقع استهلاك علف جاف لكل رأس ماشية من 10 إلى 12 ألف جنيه خلال فصل الشتاء، حيث يتم استيراد الذرة الصفراء ضمن بعض من مكونات المنتج الغذائي للحيوانات بالعملة الأجنبية.

زراعة البرسيم المصري

وأكد أستاذ المحاصيل الزراعية، أن البرسيم المصري يتم زراعته بداية من شهر ديسمبر وأكتوبر، حيث يحتاج الفدان الواحد نحو 200 كيلو سوبر، و30 كيلو برسيم مصري، ويتم ري الأرض ثم وضع المحصول، ويعقب ذلك ريه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من البدار، ويتم ريه ما بين 15 حتى 20 يوما، أو حسب نوع التربة، لافتًا إلى أنه ينصح بزراعة أصناف للبرسيم المصري بحقول الدلتا من جيزة 6، وجميزة 1، وسرو 1، وجيزة 15، وجيزة 10، والهلالي، وسخا 4.