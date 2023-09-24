«السياحة»: قلعة صلاح الدين الأيوبي استقبلت 16 ألف زائر خلال أسبوع

شهد جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم «سارية الجبل»، إقبالا وتوافدا كبيرا من الزائرين والسائحين المصريين والأجانب بعد مرور أسبوع على افتتاحه عقب انتهاء مشروع ترميمه، موضحة أنّ المسجد إضافة جديدة للأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها ضمن برنامج زيارة قلعة صلاح الدين بالقاهرة، حيث يعمل على زيادة الحركة السياحية داخله، موضحة أنّ أعداد الزائرين للقلعة خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 16 ألفا و500 زائر.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان عنها، أنّ الاهتمام بفتح وإتاحة العديد من المواقع السياحية والأثرية الجديدة للزيارة أمام الزائرين والسائحين ولا سيما في القاهرة الكبرى، يساهم في تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بدأت العديد من أعمال التطوير في القلعة، ومنها ترميم المباني الأثرية الموجودة بها وتطوير منطقة خدمات الزائرين والتي تحتوي على عدد من البازارات والكافيتيريات وأماكن انتظار السيارات، لتحسين التجربة السياحية.

زيارة القلعة وسور مجرى العيون ضمن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد

وأضاف وزيري، أنّه يُمكن للسائحين والزائرين ضمن برنامج زيارتهم للقاهرة الكبرى، زيارة منطقة القلعة وما تضمه من مبانٍ أثرية مهمة مثل جامع محمد علي وجامع سليمان باشا الخادم وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومحكي القلعة والمتحف الحربي ومتحف الشرطة وبانوراما القلعة وغيرها من الأماكن الأثرية بها، إلى جانب زيارة سور مجرى العيون.