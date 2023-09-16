«السياحة» تفتتح مسجد «سارية الجبل» بالقلعة اليوم

تفتتح وزارة السياحة والآثار اليوم مسجد سارية الجبل أو المعروف أيضاً باسم مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية وذلك بعد أعمال ترميم وتطوير للمسجد.

أسعار تذاكر قلعة صلاح الدين الأيوبي

وتستعرض «الوطن» أسعار تذكرة قلعة صلاح الدين الأيوبي بعد افتتاح مسجد سارية الجبل فهي كالتالي:

- سعر تذكرة المسجد للزائر المصري 60 جنيها.

- سعر تذكرة المسجد للطالب المصري 30 جنيها.

- سعر تذكرة المسجد للزائر الأجنبي 300 جنيه.

- سعر تذكرة المسجد للطالب الأجنبي 150 جنيها.

مسجد سارية الجبل

ويعُد مسجد سارية الجبل أقدم وأول مسجد عثماني ويعرف أيضًا باسم مسجد سليمان باشا الخادم، وتمّ إنشاءه على أنقاض مسجد مخرب، تم بناؤه من قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل، وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويطلق عليه أيضًا مسجد سليمان باشا الخادم، نسبة إلى مؤسسه، أما عن مأذنة مسجد سارية الجبل فهي تمثل القمة العثمانية المدببة وهي أول مثال للمأذنة العثمانية بمصر.