ما الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس؟

احتفلت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، بـ اليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار «نحلم ونحقق»، والذي يعكس اقتراب تحقيق أحلام وطموحات المملكة في كل المجالات والتطورات التي حدثت في المملكة الفترة الماضية.

قصة اليوم الوطني السعودي

وتعود قصة الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي إلى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، إذ قرر في يوم الخميس الموافق 21 جماد الأول لعام 1351 هجري الموافق حينها 23 سبتمبر 1932م، تغيير اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد» إلى «المملكة العربية السعودية».

إجازة اليوم الوطني السعودي 2023

وتبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام، ويضاف عليها إجازة يوم التأسيس السنوية في 22 من شهر فبراير.

ويحتفل السعوديون باليوم الوطني سنويًا في هذا اليوم تعبيرًا عن فخرهم وانتمائهم للدولة ومنجزاتها، كما أنَّه من أهم المناسبات التي يشهدها المقيمون في المملكة العربية السعودية كل عام، إذ يتمّ منحهم إجازة لعدة أيام.

يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية

وفي عام 2022، أصدَر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس».

ويعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، التي استمرت إلى عام 1233هـ «1818»، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء الأمر الملكي بشأن اعتبار يوم تأسيس المملكة العربية السعودية إجازة رسمية.