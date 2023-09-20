جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 93 في جدة والرياض.. اعرفه

تستعد المملكة العربية للاحتفال باليوم الوطني السعودي، إذ كشفت الصفحة الرسمية بموقع التغريدات القصيرة «إكس» عن جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 93، في عدد من المدن بالمملكة، وخاصة في مدينتي جدة والرياض، والتي تنوعت ما بين عروض الفلكلور السعودي، ومسيرة الحرس الملكي، وفعاليات لنادي الإبل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 93، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاحتفال، وهو كالتالي:

جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 93

وتنوعت الاحتفالات التي تضمنها جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 93، ما بين فلكلور سعودي، ومسيرة الحرس الملكي، وعروض الدرونز، ويمكن متابعة الفعاليات من الجدول التالي:

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2023

وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي الـ93 في تاريخ ميلادي ثابت وهو 23 سبتمبر من كل عام، وهو يحمل هذا العام شعار «نحلم .. نحقق»، وهو ما يوضح رؤية المملكة التي بدأت منذ سنوات لإنشاء مشروعات صناعية وتجارية وتوفر حياة جديدة، ويحصل العاملين بالقطاع العام والخاص على إجازة رسمية.

وبحسب وزارة هيئة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة، فإن العاملين يمكنهم الحصول على عطلة رسمية لمدة 3 أيام، وقد تم تحديد موعد الإجازة لهذا العام الذي توافق السبت 8 ربيع أول 1445 و23 سبتمبر لكل العاملين في القطاع الخاص بالمملكة، وهذا اليوم يكون عطلة رسمية وفقا للمادة 24 من قانون العمل بالمملكة، وتضع السلطات عقوبات شديدة على من يخالف حصول العاملين بعطلة بهذه المناسبة.