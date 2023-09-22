أفضل عبارات ورسائل التهنئة في اليوم الوطني السعودي 93.. «عشت يا وطني حرا»

ساعات قليلة تفصل أهل المملكة، عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، الذي يكون غدًا 23 سبتمبر، ويحمل شعار «نحلم ونحقق»، ونوهت الهيئة العامة للترفيه، إلى ضرورة توحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني عبر جميع التطبيقات الإلكترونية، بما في ذلك الهيئات الحكومية والخاصة.

إجازة اليوم الوطني السعودي 93

وأعلنت وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أنّ إجازة اليوم الوطني السعودي 93، ستكون الأحد 24 سبتمبر، لكلا القطاعين العام والخاص، وبالتالي، ستبدأ الإجازة من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، ومن المقرر أن يتم استئناف العمل الاثنين 25 سبتمبر 2023.

اليوم الوطني السعودي 93

وهناك العديد من التهنئة بمناسبة لليوم الوطني السعودي 93، التي تعبر عن مشاعر الحب والولاء للوطن، وهناك الكثير من كلمات وعبارات التهنئة التي يمكنكم تبادلها بمناسبة اليوم الوطني السعودي ومنها:

- عشت يا وطني حرًا مستقلًا، بك كل الخير وسبب كل الخير.

- نسأل الله العظيم أن يحفظك من شر الفتن والمحن.

- كل عام وأنتِ مزدهرة بمناسبة عيدك الوطني.. دمتِ يا بلادي عامرة بشعبك وبملكك وبأرضك.

- مملكتي العظيمة، أنتِ الفخر ومعدنكِ أصيل، مقامكِ دومًا في القلوب لا يميل.

- لا كلمات توصف حبك في قلبي يا وطن الأمجاد والعز والفخار، كل عام والسعودية في أحسن حال.

- دمتِ لي مصدر فخر طوال الدهر يا وطني، كل عام وأنتِ شامخة محلقة في السماء.

- 93 عامًا.. عام يأتي وعام يمضي وكل عام يُخلد حب الوطن أكثر مما مضى.. حفظك الله يا دولة التوحيد.

- حفظ الله لنا حدودك يا أرقى الأوطان، يعيد عليكِ عيدك في سعادة وأمان.

- سنظل نحتفل بعيد المجد طوال العمر، وإن مر ألف عام ستبقي في القلب عشقًا يا أغلى الأوطان.

- السعودية ليست الدار فقط، بل هي الدم الذي يجري في العروق، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة المملكة العربية السعودية.