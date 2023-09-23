في اليوم الوطني السعودي..7 معلومات عن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» تقريراً يتضمن بعض المعلومات عن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

أبرز 7 معلومات عن الملك عبدالعزيز آل سعود

1- في 23 من سبتمبر عام 1932 أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على البلاد، بعدما كان اسمها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

2- ولد الملك عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض عام 1876 وترعرع فيها، ونهل من علمائها، وعهد به والده إلى القاضي عبدالله الخرجي، لتعليمه القرآن الكريم والقراءة والكتابة وهو في سن السابعة من عمره، وفي سن العاشرة تلقى تحصيله في الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وبالتوازي مع ذلك كان الملك عبدالعزيز يتعلم ركوب الخيل ومهارات الفروسية.

3- والدته هي الأميرة سارة السديري، وأخواته الأمراء (خالد، وفيصل، وفهد، ومحمد ونورة).

4- عُرف عن الملك عبدالعزيز احترامه الكبير للعلماء طيلة فترة حياته.

مواقف سعودية مشرفة مع الأمتين الإسلامية والعربية

5- تمكن الملك عبدالعزيز من لملمة شتات البلاد، وإعادة الأمن، والتصدي للفوضى التي كانت سائدة في الجزيرة العربية آنذاك، وأصبح بمحبة الناس ملكًا لدولة سهر على بنائها وأوجد نظامها حتى أصبحت لها مواقف مشرّفة مع الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع.

6- وفي عام 1939 ضخ النفط أول بشائره في احتفال شهده الملك عبدالعزيز ليستهل بعدها مشروعات الدولة التي خطط لها.

7- ترجل الفارس الملك عبدالعزيز عن صهوة جواده في فجر الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1373هجرية، الموافق 9 نوفمبر 1953.