وزير التموين من الشرقية: إنشاء 6 صوامع متطورة بتمويل إيطالي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروعات التي تتعلق بإنشاء وتطوير الصوامع، والتي جاءت بتوجيه رئاسي، تُعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق، لافتا إلى أن التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال إنشاء الصوامع أسفر عن إنشاء 6 صوامع متطورة بتمويل إيطالي، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية.

الاستفادة من الخبرات الإيطالية

وأضاف وزير التموين، أنه يتم الاستفادة من الخبرات الإيطالية في الإنشاء والإدارة والتشغيل، الذي ساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والذي بدوره ساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

لقاء وزير التموين وسفير إيطاليا ومحافظ الشرقية

جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وميكيلي كواروني سفير إيطاليا بمصر.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية وحماية المستهلك والدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.

عمق العلاقات المصرية الإيطالية

كما رحب محافظ الشرقية بزيارة السفير الإيطالي للشرقية، والتي تدل على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وإيطاليا، وتشهد تطورا كبيرا في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

بينما أعرب السفير الإيطالي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وإيطاليا تشهد تنوعا كبيرا، وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين.