وزير التموين يفتتح أول صومعة حقلية في الشرقية

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أول صومعة حقلية في الشرقية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن ضمن مشروع إنشاء 60 صومعة حقلية، لإضافة طاقة تخزينية تصل إلى 300 ألف طن.

وزير التموين في الشرقية

ومن المقرر أن يفتتح وزير التموين خلال زيارته، أكبر مركز خدمة في مصر، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وسفير دولة إيطاليا.

المشروع القومي للصوامع

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق، أنّ القدرة التخزينية للقمح بلغت 5.3 مليون طن في الصوامع بدلا من 2.1 مليون طن، بفضل تنفيذ المشروع القومي للصوامع.

وشمل المشروع القومي للصوامع، وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب وإحداث نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، فضلا عن مراعاة الحفاظ على رصيد استراتيجي آمن من القمح لا يقل عن 6 شهور.