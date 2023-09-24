«علوم بورسعيد» تنظم مؤتمرا للعلوم الخضراء.. يقام على مدار يومين

نظمت كلية العلوم جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الأول للعلوم الخضراء بدعم من أكاديمية البحث العلمي والذي يقام على مدار يومين، وتضمن عرضًا لبعض الأبحاث البيئية التطبيقية.

محاور المؤتمر

وقال الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد ورئيس المؤتمر، إن محاور المؤتمر تضم:

-التلوث البيئي والكيمياء والصناعة الخضراء مصادر المياه النانوتكنولوجي الهندسة البينية وإدارة المخلفات الطاقة المتجددة وتغير المناخ بيولوجية النبات.

-الأبحاث الطبية والصيد النيات الخضراء وجيولوجيا البيئة والمخاطر الجيولوجية.

-حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظام البيئي.

-الزراعة المستدامة وانتاج العداء البيوتكنولوجي والبيولوجية الجزينية.

-اكتشاف العقاقير من مواد طبيعية.

-أنظمة النيتروسوفيك وعلوم الحاسب.

-الميكروبات الممرضة ومكافحة العدوى.

-النمذجة في الأنظمة الفيزيائية علم الأحياء البحرية وعلم المسطحات المائية الداخلية.

وأكد «الدسوقي»، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة راوية يحيى رزق والدكتور محمد كامل حسن والدكتور مختار سامي بحيري وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، ونائب رئيس المؤتمر ورئيس قسم العلوم البيئية ومقرر المؤتمر.

المياه النقية تمثل 3% في العالم

من جانبه قال الدكتور عبد العظيم نجم استاذ المياه بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن المياه النقية في العالم تمثل 3% من إجمالي مساحة المياه وموزعة بشكل عشوائي حسب مياه الأمطار.

وأضاف «نجم» أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في ملف مياه الشرب بكل عزم تحت رعاية الرئيس السيسي، لأنها من المناطق قليلة المياه في العالم وأن 97% من المياه تأتي من نهر النيل.