أستاذ علوم البيئة: الحد من انبعاثات الكربون تجارة رابحة اقتصاديا

قال الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة، إن العلماء أثبتوا أن العامل البشري هو المتسبب الأساسي في حدوث التغيرات المناخية بعد الثورة الصناعية، أما العوامل الطبيعية والتي تتمثل في غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، والتي ينتج عنها الاحتباس الحراري فمسؤولة بنسبة مقبولة، مشيرًا إلى أن غازات الاحتباس الحراري تجعل درجة حرارة على الأرض 15 درجة مئوية وهذا ما يحتاجه الإنسان للشعور بالدفء، لكن تدخل الإنسان في الصناعة أدى إلى زيادة نسبة الغازات ما شكل أضرارا كثيرة.

تجارة الكربون

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن التخفيف الذي يحدث للكربون يتم الاتجار به، لافتًا إلى أن تجارة الكربون ليست محددة بدولة بعينها بل سنجدها ضمن المواد الموضوعة في أجندة قمة االمناخ «COP 27» خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الانبعاثات الكربونية لمصر تمثل 0.6%، وعند العمل على تخفيف تلك النسبة يمكن بيعها فيما بعد للدول الصناعية صاحبة الإسهام الأكبر في الكربون والتي لا تستطيع عمل تخفيف له، لذلك فإن الحد من الانبعاثات الكربونية مكسب اقتصادي كبير للدول فضلًا عن الكوكب.

وسائل الطاقة المتجددة وفوائدها

وتابع أستاذ علوم البيئة، بأن وسائل الطاقة المتجددة التي تستهدف البشرية في التحول التدريجي إليها وصولًا إلى حياد كربوني عام 2050 مقنعة ومقبولة، لأن الحد من الكربون تجارة رابحة اقتصاديا، كما أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة يوفر فرص عمل.