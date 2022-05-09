برنامج تدريبي للمرشدين السياحيين في علوم البيئة ومراقبة الطيور

اعتمد قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشدين السياحيين الذين يرغبون في التخصص في إرشادات السياحة البيئية، خاصة في المحميات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر ومنها محميات نبق ورأس محمد بشرم الشيخ ومحميات الفيوم وأسوان والبحر الأحمر.

10 أيام من التدريب

وقال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، لـ«الوطن»، إن البرنامج يتكون من 10 أيام تدريبية بإجمالي 40 ساعة من المحاضرات النظرية والتدريب الحقلي حول العلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية والجيولوجيا والسياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور وبنهاية البرنامج يتم منح المرشدين شهادة معتمدة للعمل كدليل سياحي بيئي أو مرشد بيئي وذلك بعد الخضوع لاختبار شفهي وآخر تحريري لتقييم مدى استيعابهم للدورة التدريبية ويحتاج المشاركون إلى اجتياز الامتحانات بنجاح

رفع قدرات المرشدين وزيادة معرفتهم بالعلوم البيئية

وأكد حمادة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات المرشدين السياحيين لإكسابهم بعضًا من أساسيات المعرفة بالعلوم البيئية والجيولوجية وإدارة الموارد الطبيعية والسياحة البيئية، وتزويدهم بأدوات ومهارات التعرف على الحياة البرية والمكونات الطبيعية والمحافظة عليها، والتعريف بالإطار القانوني الوطني والدولي الذي ينظم الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمكينهم من أن يكون لهم دور إشرافي ورقابي على مجموعاتهم السياحية لضمان تحقيق الممارسات الصديقة للبيئة أثناء عملهم.

وتم الاتفاق مع المسؤولين بوزارة السياحة على إدخال قسم جديد للإرشاد البيئي ضمن أقسام الإرشاد المعتمدة بالوزارة، ومن المستهدف بمرور الوقت ألا يتم السماح بالعمل داخل المحميات الطبيعية إلا للمرشدين السياحيين الذين انضموا واجتازوا هذا البرنامج التدريبي بنجاح وذلك بموجب البطاقة الوظيفية الصادرة من وزارة السياحة.