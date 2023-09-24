«أزهرية مطروح» تنظم ورش عمل لعرض المحتوى التعليمي استعدادا للدراسة

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، ورش عمل للمعلمين بمشاركة الموجهين حول كيفية نظم عرض المحتوى التعليمي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ضمن الورش التدريبية حول كيفية عرض المحتوى التعليمي لمختلف المراحل، ومختلف التخصصات الشرعية والثقافية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك بمجمع مطروح النموذجي.

ورش العمل والتحضير التربوي

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، ضرورة الاستفادة بأكبر قدر من ورش العمل وحسن استغلالها في تطوير الأداء الذاتي والإلمام بكافة جوانب المنهج للنهوض بالعملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتحضير التربوي منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع أهمية الاسترشاد بالنماذج الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية مع التأكيد على تدوين الأهداف التربوية ومخرجات التعلم لكل مادة.

إعداد خطط استراتيجيات التعلّم وأساليب التدريس

من جانبه، أكد ياسر العوام مدير إدارة التوجيه الفني بمنطقة مطروح الأزهرية، أن الهدف من تنفيد الورش هو إعداد الخطط التعليمية المناسبة، بجانب اختيار استراتيجيات التعلّم وأساليب التدريس لكل مادة، فضلاً عن اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل صف دراسي، لافتاً إلى أن الورش ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بمتابعة وإشراف من التوجيه العام.