الكشف الطبي على 1499 مواطنًا في قافلة الأزهر الشريف بالشيخ زويد

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إنه تم خلال اليوم الأول لقافلة الأزهر الطبية التي يجري تنفيذها بمستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء، توقيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

الكشف الطبي على 102 مواطن

وأضاف محمود صديق، أنه بجانب الكشف الطبي، تم إجراء فحص معملي لعدد 102مواطن، وإجراء 66 أشعة و69 سونار و80 تحليل معملي للمواطنين، بجانب تحويل 14 حالة لاستكمال الفحص والعلاج في المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.

وأشار محمود صديق، إلى أن القافلة يجري تنفيذها طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج «حياة كريمة»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

القافلة تضم 10 تخصصات طبية

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القافلة تضم 10 تخصصات طبية هي «باطنة - مسالك - عظام - رمد - أطفال - جلدية - نساء وتوليد -أنف وأذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي»، وتستمر في عملها حتى مساء غد الجمعة.

وأشارت شام علي مسئول القافلة، أن القافلة قامت بعقد عدد من الندوات التوعوية، بجانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا، عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية، و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، وتوزيع كمية من الأدوية على مستشفيات المحافظة، وإجراء امتحانات محو الأمية.