«رياضة الإسكندرية» تنظم ندوة للتعريف بأخلاق النبي بالتعاون مع الأزهر الشريف

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ نشر الوعي الديني وتعريف الشباب أمور دينهم، أمر لابد أن تتعاون فيه جميع الجهات لتنوير شبابنا وتصحيح المفاهيم الدينية لديهم بالطرق السليمة، وعن طريق المتخصصين وعلماء الدين، ومن خلال أحد أهم منابر الإسلام في العالم الأزهر الشريف، لذلك تتعاون مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مع مشيخة الأزهر لنشر الإسلام الوسطي بين الجميع.

التعاون مع الأزهر الشريف

وأشارت «الشريف» إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف لنشر وسطية الإسلام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الشباب، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في «الإدارة العامة للشباب» بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ندوة دينية عن «أخلاق النبي صل الله عليه وسلم وتعاليم ديننا الحنيف» بمركز شباب بهيج ضمن قافلة الأزهر الشريف، ألقاها الشيخ رمضان عباس محمد والشيخ فخر الدين احمد عبد المالك الشيخ رجب محمد عبد العزيز والشيخ رأفت صلاح كمال مشرف القافلة من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة .

القضاء على الفكر المتطرف

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنّ هذة الندوات تأتى في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع الوعى الديني والثقافي والفكري لأعضاء مراكز الشباب، بهدف تنوير الشباب وتعريفهم الدين الصحيح للابتعاد عن الفكر المتطرف والأفكار الهدامة.