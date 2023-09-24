محافظ أسوان يوجه بوضع آلية متطورة لتسليم الأدوية للمستفيدين بالتأمين الصحي

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، زيارة مفاجئة داخل عيادات التأمين الصحي وذلك خلال جولة تفقدية، صباح اليوم الأحد، لمتابعة العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحي بمقرهم المؤقت في مبنى التأهيل الاجتماعي الشامل بطريق السادات بغرض مراجعة مستوى وجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، مدير العيادات الدكتور أحمد علي، لعقد جولة داخل العيادات المختلفة، بما في ذلك التخصصات الطبية، المعامل، الصيدلية والمكاتب الإدارية.

محافظ أسوان يتابع شكاوى المرضى داخل العيادات

وحرص اللواء أشرف عطية، على متابعة شكاوى ومطالب المواطنين الذين حضروا لتلقي العلاج والحصول على الأدوية المقررة شهريًا، حيث أبدى اهتمامه بطلبات المواطنين، وأصدر توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لتسليم الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي، بهدف تقليل الازدحام والتكدس، وتخفيف الأعباء عن المرضى الذين يأتون بشكل متكرر.

المحافظ يشدد على ضرورة التزام الأطباء وفنيي المعامل

وأكد المحافظ أهمية التزام الأطباء وفنيي المعامل وجميع العاملين بالالتزام بالجداول الزمنية لعمل العيادات، حيث قام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف للتحقق من الانضباط في التوقيتات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أولئك الذين لا يلتزمون بالمواعيد المحددة.