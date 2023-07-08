بمجمع طبي و3 مستشفيات.. السويس تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي

استعدت محافظة السويس، لإطلاق منظومة التامين الصحة الشامل، بالانتهاء من تجهيز أكبر مجمع طبي في إقليم القناة، و3 مستشفيات، و26 مركزًا طبيًا، إذ يعد تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل من أهم الأحداث في مجال الصحة خلال الفترة المقبلة.

26 مركزا طبياً متميزاً بدأت التشغيل التجريبي

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن قطاع الصحة بالسويس بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المراكز الطبية المتميزة بعد تطويرها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، وعددها 26 مركزاً.

وكشف «صقر» خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد ذكي الوحش وكيل لجنة الصحة، خلال زيارتها للسويس مؤخراً، عن حجم استعدادات السويس، لإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المجمع الطبي بالمحافظة

تجهيز 3 مستشفيات لخدمة أهالي السويس

وتابع المحافظ: جرى تجهيز 3 مستشفيات هي الصدر وحوض الدرس ومبني اللجان المتخصصة، لإطلاق منظومة التامين الصحي الشامل، مشيراً أن مستوى الخدمة الطبية، قد ارتفع في السويس، حيث جرى تطوير مبني الجهاز الهضمي والفندقي ومبني الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، وتطوير مستشفى السويس العام بالكامل وانشاء قسم للقسطرة القلبية، يخدم أهالي السويس، وكذلك تطوير مستشفى الصدر، تمهيدا لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو مستشفى تخصصي خاص بعلاج حالات الصدر والدرن، وصرف العلاج ومتابعة الحالة الصحية لمرضى الصدر، ومبني اللجان المتخصصة.

السويس جاهزة لإطلاق منظومة التأمين الصحي

أشار محافظ السويس إلى أنه تم إعداد وتجهيز ثلاثة مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى المجمع الطبي الذي يضم 427 سرير، بينها 110 سريرًا للعناية المركزة و70 سريرًا لغسيل الكلى و54 حضانة للأطفال و64 عيادة خارجية. ويمثل المجمع الطبي مركز الخدمات الطبية لمشروع التأمين الصحي الشامل، وهو الأكبر في قطاع القناة وسيناء، وبلغت تكلفته 4 مليار جنيه. وتم اختيار موقع متميز للمجمع الطبي، على مساحة 35 ألف متر مربع في وسط مدينة السويس. وسيتم افتتاح المجمع الطبي خلال الفترة المقبلة.