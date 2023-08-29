«الصحة»: زيادة أعداد العيادات المسائية في مستشفيات التأمين الصحي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت فرقا للمرورة على المستشفيات، لحصر احتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، ومعرفة النواقص والاحتياجات من الموارد البشرية والمستلزمات لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطن.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على توفير التجهيزات الطبية المكملة في المستشفيات، والتي تتضمن أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، إذ جرى توفير«الكراش كار» وتوزيعة على أقسام الاستقبال والطوارئ، والتي تتضمن الصدمات الكهربائية.

زيادة أعداد العيادات المسائية داخل مستشفيات التأمين الصحي

وأشار إلى زيادة أعداد العيادات المسائية في مستشفيات التأمين الصحي لأكثر من 90 عيادة، يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا أن العيادات المسائية لعبت دورا كبيرا ومهما منذ انطلاقها في رفع العبء على المواطن داخل المستشفيات، حيث أنها تتضمن مجموعة كبيرة من التخصصات المهمة التي يحتاجها المواطنين وبأسعار رمزية.

العيادات المسائية قدمت مايقرب من مليوني مريض خلال 6 أشهر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات المسائية قدمت مايقرب من مليوني مريض خلال 6 أشهر، ومن المقرر زيادة العيادات إلى 120 عيادة، وفقا للخدطة الموضوعة داخل مستشفيات التأمين الصحي على نهاية العام، لافتا إلى أن الإقبال على العيادات المسائية كبير.