ختام ملتقى «أهل مصر» في العريش بمشاركة 120 شابا من 7 محافظات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم، حفل ختام ملتقى «أهل مصر» الثاني عشر للشباب بقصر ثقافة العريش، والمقام بمشاركة 120 شابا وفتاة من شباب المحافظات الحدودية، تتضمن البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، أسوان، والوادي الجديد، ومطروح، إضافة القاهرة.

ورش حرفية وفنية

وبدأت الاحتفالية بافتتاح معرض نتاج الورش التدريبية المتضمنة 9 ورش حرفية وفنية، من بينها الطرق على النحاس والرسوم المتحركة والديكوباج والدراما المسرحية، والمشغولات الجلدية والحفر في الصدف والاكسسوار، والخيامية، وفن الرئيسيه وكذلك الفنون الشعبية.

وبدأ الحفل على مسرح قصر ثقافة العريش بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم عن فاعليات مشروع أهل مصر على مدار أسبوع كامل في العريش.

ثم عُرض فيلم كارتون من إنتاج ورشة الرسوم المتحركة، بعنوان «مرحب بينا» أعقبه فيلم قصير عن حلايب وشلاتين، وكذلك استعراض من فرقة الفنون الشعبية، تلاه عرض نتاج ورشة الدراما المسرحية بعنوان «صوتنا».

مشاركة 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية

ويأتي الحفل ختام فاعليات الأسبوع الثقافي الذي نظمته قصور الثقافة «أهل مصر» شباب والذي عقد على مدار أسبوع كامل في العريش، بمشاركة 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية والقاهرة.وتضمن الاسبوع فاعليات ثقافية متنوعة وندوات تفاعلية وزيارات لمعالم المحافظة من بينها مدينة الشيخ زويد وميناء العريش، كما تضمن 9 ورش تدريبية وفنية للشباب داخل قاعات قصر ثقافة العريش، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تم توزيع العديد من الكتب مجانا على المشاركين من بينها إصدارات المركز القومي للترجمة ومجموعة كتب الدكتور طه حسين، وغيرها.