استمرار فعاليات ملتقى «أهل مصر» بالعريش.. ورش حرفية تعكس الهوية المصرية

استمرت فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»، والمقام بمحافظة شمال سيناء، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستضيف فيه 120 شابا وفتاة من محافظات البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، إضافة إلى شباب حي «الأسمرات» في القاهرة.

ورش فنية وحرفية

وشهد قصر ثقافة العريش تنظيم مجموعة متميزة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة يوميا، وقال الدكتور ماجد حماد، وكيل كلية التربية النوعية، ومدرب ورشة الجلود، إن الهدف من الورشة التعريف بأنواع الجلود، وطرق تشكيلها لتنفيذ مشغولات فنية سواء بالجلد الطبيعي أو الصناعي وكذلك مراحل تصنيعه المتمثلة في الحرق، التفريغ، التلوين، والتضفير.

وأضاف، أنه بالفعل تم تنفيذ عدة مشغولات يدوية كالحقائب، الأحذية والبورتريهات ذات المنظر الجمالي.

وذكرت شموع غريب، إحدى المتدربات بالورشة، إنها من أكثر الورش الممتعة، وتعرفت خلالها على أنواع الجلود، والغرز المستخدمة في تصميمها، معربة عن سعادتها كثيرا بعد تنفيذها لحافظة نقود وعدد من التابلوهات.

وعن ورشة الديكوباج التى تقدمها الفنانة رانيا المهدي، قالت تم اليوم تعريف المتدربين بعمل الديكوباج بطريقة التقنية ثلاثية الأبعاد، ومراحلها المختلفة بدءا من القص، والتشكيل والطباعة، وحتى فرد عجينة السيراميك وتلوينها لإعطائها الشكل النهائي.

وأعربت المتدربة منة محمد عن سعادتها للمشاركة بالورشة، قائلة «سعدت بهذه التجربة كثيرا التي تعلمت منها كيفية إعادة تدوير الخامات القديمة، وتحويلها إلى قطع جديدة بألوان مبهجة».

نحت الصدف

كما شهد اليوم استكمال ورشتي نحت الصدف للفنان جلال عبد الخالق، والطرق على النحاس ليوسف جلال، والتي تم خلالها شرح كيفية عمل النحت البارز في القطعة الفنية، واستخدام الشمع لجعلها أكثر صلابة.

وقالت المتدربة فاطمة عبد الهادي: «تعلمت الكثير من الورشة وقمت بتنفيذ لوحة تعبر عن شجر الزيتون، وسوف أقم بنقل ما تعلمته إلى زملائي في الجامعة».

وقال المتدرب عبد الحميد الفاضل: «شاركت في ورشة تصميم أشكال من قشور الخشب للفنان مصطفى إسماعيل، وكانت تجربة مفيدة حقا، تعلمت من خلالها كيفية قص وتزيين قشور الخشب لعمل شكمجية، هذا إلى جانب تحويل الصناديق الخشبية العادية إلى صناديق يمكن الاستعانة كقطع ديكورية».