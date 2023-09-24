«تضامن أسوان»: إجراء 304 عمليات جراحية لمرضى القلب مجانا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية إنسانية مجانية لعلاج مرضى القلب، تضمنت إجراء 304 عمليات جراحية وقسطرة علاجية لمرضى القلب غير القادرين في المحافظة.

تنظيم قوافل طبية متنقلة

ونجحت مديرية التضامن بمحافظة أسوان في تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المتنقلة بهدف تقديم الخدمات المجانية للفئات الأكثر احتياجا وتقديم الرعاية والعلاج اللازم ضمن مساعي مديرية التضامن لتعزيز صحة المواطنين.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل الجماعي والتعاون بين الجهاز التنفيذي والمؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الصحة العامة لأهالي القرى في أسوان.

التضامن توزع اللحوم على الأسر المستحقة

كما نفّذت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، مبادرة للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة في 8 قرى مختلفة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، استهدفت توزيع كمية كبيرة من اللحوم بشكل عادل ومنتظم، استجابة لتوجيهات المحافظ اللواء أشرف عطية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن الهدف الرئيسي لتنفيذ هذه المبادرة هو إضفاء البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عنها.

واختارت مديرية التضامن القرى المستفيدة من هذه المبادرة وهي: الغنيمية والزنيقة والقنادلة والرديسية والرتاج والفوزة وخور الزق والطوناب، والتي تقع في مركز إدفو، وتمّ تنسيق جهود توزيع اللحوم بين الجمعية المشهرة ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة بشكل فعال ومنظم.