خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 15%، وذلك أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمدينة سدس الأمراء بمحافظة بني سويف يوم السبت الماضي، وعقب ذلك بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه التوجيهات.

وزارة التضامن الاجتماعي وزيادة معاش تكافل وكرامة 15%

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، موضحة أن هذه الزيادة الثانية خلال هذا العام، فالأولى كانت في مارس الماضي بنسبة 25%، وبهذا وصل الدعم إلى 40% في سنة واحدة.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهرياً لكل أسرة، إضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- الضغط على استعلام عن تكافل وكرامة من خلال رابط الاستعلام.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم الضغط على استعلام.

- على الفور يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، ويظهر اسم المستعلم، والمديرية التابع لها، والإدارة والوحدة الاجتماعية، وحالة البطاقة سواء بالإيقاف أو التجميد أو سارية والسبب، والمبلغ المستحق في حالة الاستحقاق.