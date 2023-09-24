«التعليم العالي» تتيح نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني عبر رابط الموقع الإلكترني لتنسيق الجامعات.

وأضافت الوزراة في تقرير صادر عنها، أنّ العمل جار من قبل أعضاء اللجنة العليا للتنسيق ومكتب التنسيق، لتجهيز وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقا للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، من حيث توزيع الطلاب في ضوء النسبة المقررة وهي الـ10%، مؤكدة أنّ توزيع الطلاب تم إلكترونيا ووفقا لأولويات المجموع والحد الأدنى.

وتابعت المصادر، أنّ الوزارة ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، تعمل على إعداد نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية المختلفة نظام 3 و5 سنوات، فضلا عن انتظام العمل بمرحلة تقليل الاغتراب واستقبال رغبات الطلاب لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل ومدارس ستيم.