موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023-2024.. توجيهات مهمة من «التعليم العالي»

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023-2024، حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعلن عدد كبير من الجامعات الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة في العام الجامعي الجديد 2023-2024، والمقرر له السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى.

بدء الدراسة في الجامعات.. السبت المقبل

وأكدت التعليم العالي تزامنا مع تحديد موعد بدء الدراسة فى الجامعات 2023- 2024، الذي ينطلق، السبت المقبل، يوم 30 سبتمبر، على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل الدراسة.

إجازة نصف العام ستبدأ يوم 27 يناير 2024

وأشارت التعليم العالي إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ يوم 27 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير، وينتهي يوم 30 مايو، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

توجيهات هامة لبدء الفصل الدراسي الأول

وتزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الأول 2023-2024 أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنفيذ عدد من التوجيهات المتمثلة فيما يلي:

- تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية.

- ضمان جودة العملية التعليمية.

- دعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية.

- الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.