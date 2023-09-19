الجامعات التكنولوجية تحتفل بتخريج أول دفعة من الطلاب 28 سبتمبر المقبل

تنظم الجامعات التكنولوجية احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، في 28 سبتمبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة.

وصرح الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أنّ الحفل الذي يحمل عنوان «حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية.. توظيف وتدريب»، سيشمل تخريج 375 طالبًا، يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الـ30 طالبًا من الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

وقال مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة الجديدة، أن حفل التخرج الذي ينعقد بحضور أكثر من ألف طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية من مختلف الفرق الدراسية، سيكون بمثابة ملتقى تدريب وتوظيف، مشيرا إلى دعوة كبرى الشركات الصناعية والاستثمارية ولفيف من قيادات التعليم والتصنيع في مصر للقاء الخريجين.

التنسيق مع قطاعات الصناعة المختلفة لخلق فرص عمل

وأكد «الصباغ» أن طبيعة البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، والبرامج التدريبية التي يحصل عليها الملتحقون بها، تضمن توظيف غالبية الخريجين، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل والتنسيق مع قطاعات الصناعة المختلفة لخلق فرص عمل تتناسب مع مهارات الخريجين وليس مجرد فرص عمل عادية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من النجاحات العالمية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية العشر، على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 30 برنامجًا تعليميًا متميزًا صممت بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة، واحتياجات المجتمع.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية، مسار تعليمي جديد استحدثته الدولة لتلبية متطلبات الصناعة ومواكبة تطورات العصر في ضرورة توظيف تقنيين يتمتعون بمهارات مختلفة في مختلف قطاعات الصناعة والإنتاج، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني لتنمية مهاراتهم واستكمال تعليمهم العالي وصولا إلى أعلى الدرجات العلمية في تخصصاتهم التعليمية.

الجامعات التكنولوجية ستكون بمثابة قاطرة للتنمية

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية ستكون بمثابة قاطرة للتنمية وداعمة لتطوير التعليم الفني وترجمة حقيقية لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

ولفت إلى الإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بتلك الجامعات مع التوسع في افتتاحها العام الماضي، بفتح 7 جامعات جديدة، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية العشر تضم حاليًا ما يقرب من 11 ألف طالب وطالبة، وهي أرقام فاقت المتوقع والمخطط له.

من جهته، قال الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية تعقد البروتوكولات مع الشركات والمؤسسات الصناعية من أجل تدريب الطلاب، مشيرا إلى سعى كبرى الشركات والمصانع لاستقطاب أول دفعة قبل التخرج.

وأكد الدكتور محمد وطني رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وجود أكثر من 1000 فرصة توظيف وتدريب في الملتقى لتوظيف جميع الخريجين، واستعرض المؤتمر الصحفي عددًا من التجارب الناجحة في مجال الربط بين الجامعات التكنولوجية والصناعة.

وفي ذات السياق، قالت مها مندور الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي تي إس» القابضة للاستثمار، إن الاستثمار في قطاعات التعليم اليوم، يعد أحد أهم وجهات الاستثمار في العالم، الأمر الذي ينعكس على التقدم الصناعي وتحسين الأحوال الاقتصادية بشكل عام عبر برامج دراسية تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأعلن محمد سامي الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو» لتجهيز المؤسسات التعليمية، اتخاذ الشركة قرار بتعيين 6 طلاب من الدفعة الأولى، وتدريب 240 طالبًا من طلاب الجامعات التكنولوجية داخل الشركة التي تجهز معامل الجامعات، مشيرا إلى أنّ خريج الجامعات التكنولوجية، سيوفر فئة من التقنيين المهرة الذين يحتاج العمل إليهمو يخلوا منهم السوق حاليا، إذ إن قطاع الصناعة ينقسم بين الفني والعامل فقط، بينما تضم مؤسسات الصناعات العالمية طبقة وسيطة هي طبقة التقني الذي يؤدي أدوار مهمة لا يمكن للفني فعلها.

ومن جانبها قالت فاطمة عبدالهادي رئيس مجلس إدارة نادي يونسكو بناة المستقبل المعتمد من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إن المؤسسة ستتعاون مع الجامعات التكنولوجية لإكساب طلابها مهارات ومعارف تمكنهم من التنافس في أسواق العمل العالمية، كما ستعمل أيضا على المساعدة في تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه منظومات التعليم الفني .