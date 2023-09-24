مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للإدارية العليا للعام 2023-2024

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، اليوم، على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2023-2024.

تفاصيل الحركة

وشملت الحركة القضائية بمجلس الدولة، تولي المستشار عادل فيهم عزب رئاسة الدائرة الأولى «حقوق وحريات واستثمار» ومحكمة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ، ويتولى المستشار عطية حمد عيسى رئاسة الدائرة الثانية «أعضاء الهيئات القضائية»، والمستشار مختار حسن رئاسة الدائرة الثالثة «عقود إدارية وإصلاح زراعي وأملاك الدولة»، والمستشار فوزي عبدالراضي رئاسة الدائرة الرابعة «تأديب»، والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة «تراخيص»، والمستشار إبراهيم عبدالله رئاسة الدائرة السادسة «تعليم - لوائح خاصة»، والمستشار أسامة يوسف رئاسة الدائرة السابعة «كادرات خاصة»، والمستشار محمد السيد سلطان رئاسة الدائرة الثامنة «بدلات - رصيد إجازات»، والمستشار الدكتور هشام الغزالي رئاسة الدائرة التاسعة «تسويات» والمستشار الدكتور عبد السلام النجار رئاسة الدائرة العاشرة «تأمين صحي - مرور - مخالفات قوانين البناء».