«الشباب المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع «نهل العلم» لتنمية وعي الشباب

وقع مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مشترك بين المؤسسة برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسة نهل العلم للتنمية والتطوير بحضور المدير التنفيذي المهندسة نهال جمال.

وقال مجلس الشباب المصري، في بيان، إن الطرفين اتفقا على تبادل ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات والتدريبات المشتركة، وجاء ذلك في إطار حرص مجلس الشباب المصري ومؤسسة نهل العلم على تنمية الوعي العام وتعزيز قدرات الشباب وتقديم كل ما هو جديد على جميع الأصعدة التنموية.

إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة القرآن الكريم

وفي سياق متصل، أطلق مجلس الشباب المصري، المرحلة الأولى من مسابقة القرآن الكريم التي ينظمها مكتب تنفيذي المقطم والأسمرات بقيادة المستشار محمود السقا بالتعاون مع مسجد المقطم تحت رعاية مديرية الأوقاف بالقاهرة، وتتمثل المرحلة الأولى في الاختبارات للمشاركين وتشمل المسابقة عدة مستويات كالآتي: المستوى الأول جزء عم والمستوى الثاني7 أجزاء والمستوى الثالث نصف القرآن والمستوى الرابع 20 جزءا والمستوى الخامس القرآن كاملًا.