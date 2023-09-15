مجلس الشباب المصري ينظم ندوة توعية بأهمية الدعم النفسي

قام مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، بتنفيذ ندوة توعية عن أهمية الدعم النفسي وكيفية بناء مناعة نفسية بالتعاون مع مؤسسة «بهية»، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية للعاملين بالمؤسسات المالية، وذلك استمرارًا للتعاون بين مؤسسات التحالف الوطني المختلفة.

أهمية الدعم النفسي

قال مجلس الشباب المصري، في بيان، إن الندوة هدفت إلى التوعية بأهمية الدعم النفسي وكيفية بناء مناعة نفسية، ومن خلال البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية للعاملين بالمؤسسات المالية الذي جرى تنفيذه مع محاربات «بهية» لسرطان الثدي، وحاضر في الندوة شيماء زعتر مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، والشيخ إسلام ضيف الله مشرف قسم الفتاوى النصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

أوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الندوة تمت بحضور الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، والدكتور كيرلس نبيل ممثلاً عن مجلس الشباب المصري، للتوعية بأهمية الصحة النفسية وكيفية بناء مناعة نفسية قوية.