مجلس الشباب المصري يطلق «بطولة صيف شبابنا 2023» لبناء جيل جديد

أعلن محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق بطولة صيف شبابنا 2023، بمحافظة القاهرة، والتي بدأت ببطولة صيف شبابنا للياقة البدنية بمنطقه المقطم والأسمرات، والذي ستضم عددا كبيرا من المسابقات في شتى الألعاب الرياضية، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وبالتعاون مع مركز شباب نور المقطم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال «السقا»، في بيان، إن ممارسة الرياضة من الأولويات التي تحرص عليها الدولة بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلى رأسها مجلس الشباب المصري كرافد من روافد محور بناء الإنسان المصري وفقا لرؤية مصر 2030، ومن ثم الاهتمام بالنشء الجديد في مختلف محافظات الجمهورية خطوة أساسية للتشجيع على ممارسة الرياضة، خاصة وأن هذه المناطق كانت تعاني في العصور السابقة من التهميش والإهمال.

ووجه الشكر للدكتور محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على الدعم طوال الوقت، واهتمامه بقضايا الشباب وما يخص هذا الملف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة على وجه الخصوص من المجتمع المصري.

مجلس الشباب المصري

وأشار مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه تم تنظيم يوم رياضي كامل لتشجيع الجيل الجديد على ممارسة الرياضة والوصول للياقة البدنية، متابعا: «وفي خلال التدريب تم توضيح بعض المعلومات بشكل غير مباشر عن الجمهورية الجديدة وعن الدولة المصرية وحقوق الإنسان».

ووجه السقا، الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهشام ابو العلا، مدير مركز شباب نور المقطم و كافة الأعضاء المشاركين من المكتب التنفيذي بالمقطم و الأسمرات، وعلى رأسهم بطل مصر والعالم في كمال الأجسام واللياقة البدنية كابتن رأفت عطية مدير برنامج نشر الثقافة الرياضية بمكتب تنفيذي المقطم، وذلك على الجهود المبذولة في ملف من أهم وأبرز الملفات التي تخاطب الشباب بشكل مباشر وخطوة نحو بناء الانسان المصري.