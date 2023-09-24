محافظ المنيا يوجه بإصلاح كسر مواسير مياه وصرف داخل 4 مراكز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة الميدانية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين وفحص الشكاوى والطلبات، وسرعة التحرك نحو حسم المشكلات وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، لتحقيق رضا المواطن.

حل مشكلة انسداد مواسير الصرف

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعامل الفوري لحل مشكلة انسداد مواسير الصرف الصحي أمام محلات سور النادي الرياضي، شارع طه حسين بحي شمال المدينة، وتركيب أغطية جديدة لبالوعات الصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

إصلاح عطل المياه ببني مزار

كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار لشكوى مواطني شارع زين العابدين لوجود كسر بماسورة مياه بحي شرق، حيث جرى إصلاح العطل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي واستبدال الماسورة بأخرى جديدة، كما جرى حفر منطقة متضررة بقرية الجندية من حدوث هبوط أرضى أمام كوبري الجندية وخط السكة الحديد، وعمل صبة خرسانية تفاديا للحوادث، وحفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتركيب غطاء جديد لغرفة صرف صحي بطريق البحر بحي شرق المدينة، وتطهير غرف صرف صحي بطريق الدلايلة حفاظا على صحة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بإصلاح ماسورة الصرف المغطى أمام قرية إسحاق، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وتطهير غرف الصرف استجابة لطلبات المواطنين من أهالي القرية.

وفى مدينة مطاي، تم الاستجابة لطلب أهالي تقاطع شارعي المدارس مع مجلس المدينة بتركيب 2 مطب صناعي، منعا للحوادث نظرا لوجود الكثير من المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمية ولتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة.