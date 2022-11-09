«مها» تطلق مبادرة للزراعة في مواسير الصرف لتوفير المساحات الخضراء

في ظل قضايا التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، نفذ بعض الشباب تصميما هندسيا لزراعة المحاصيل الزراعية في أنابيب الصرف الصحي، لتوفير المساحات الخضراء والتشجيع على زراعة الأسطح، دون أن تتأثر بالمياه الزائدة.

مبادرة «جرين تيستك»، القائمة على فكرة زراعة الأسطح في أنابيب الصرف الصحي، لتوفير مساحات التربة الخضراء، لمحاصيل غذائية أخرى، عن طريق استخدام جهاز قياس «sensors»، يعمل على الحد من استخدام المياه في الزراعة، لجميع النباتات سواء الورقية أو الطبية، وزيادة الإنتاج ستة أضعاف، حسب حديث مها علي، المسؤولة عنها لـ«الوطن».

ورش عملية للمبادرة

أجرت «مها» عدة ورش عملية للمبادرة، في أحد مراكز الإسكندرية، بقيادة المتحدث الرسمي محمد العدوي، مهندس الميكانيكا، للحديث عن إنتاج كميات كبيرة من خلال زراعة الأسطح، لتوفير مساحات في الأراضي الزراعية، بعد زيادة ملوحة التربة، نتيجة التغيرات المناخية، فأصبحت بعض الأراضي غير صالحة سوى لزراعة التين الشوكي والزيتون، بحسب كلامها: «في بعض الأراضي الزراعية تأثرت بالتغير المناخي، ودا أدى لنسبة ملوحة عالية في التربة».

عرض المبادرة في مسابقة مصر للمشروعات الخضراء الذكية

يتم تصميم نموذج صغير في أثناء ورشة العمل من مواسير مياه الصرف، وتصميمها بشكل هندسي، يساعد في تسريب المياه الزائدة عن الزرع، حتى لا تتأثر الأسطح، وفي نفس الوقت تنمو النباتات بشكل متوازن، إضافة إلى التواصل مع شركات صناعة المواسير، وإجراء مناقشة حول إمكانية تطبيق الفكرة، على أرض الواقع، دون أن تتأثر النباتات بالبلاستيك، وفقًا لها.

عرضت «مها» فكرة المبادرة، في مسابقة مصر للمشروعات الخضراء الذكية، ليتم اختيارهم ضمن تصفيات المائة.