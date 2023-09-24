سارة الجوهري: قدمت أغنية «تحيا مصر» بلغة الإشارة والناس انبهرت

قالت سارة الجوهري، صانعة محتوى لتعليم لغة الإشارة، إن الإشارة تختلف من محافظة لأخرى، ومن دولة لأخرى، مشيرة إلى أن الدول العربية قريبة من بعضها في لغة الإشارة، لكن الدول الأجنبية تختلف عن بعضها نهائيا، فمثلا حرفي «أ، ب» يختلفان تماما عن «A، B»، موضحة أن هناك 300 لغة إشارة، ولا توجد لغة موحدة للجميع.

70 مليون أصم حول العالم

وأضافت «الجوهري»، خلال حوارها لبرنامج «البيت» تقديم سالي سالم عبر فضائية «الناس»، أن هناك 70 مليون أصم حول العالم حسب الإحصائيات الخاصة بالجمعية العامة، وتضم مصر 7 ملايين أصم، لافتة إلى أنها قدمت أغنية «تحيا مصر» بلغة الإشارة على السوشيال ميديا، وانبهر الجميع بها بصورة غير متوقعة.

الرئيس السيسي يهتم بذوي الهمم

وتابعت، الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء البدنية أو الصحية، ووفر لهم مستلزماتهم والخدمات الخاصة بهم، ويقيم كل عام احتفالية تكريم لهم.